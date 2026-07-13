Lazio, un ex Primavera trova squadra: Ferrari firma col Barletta
13.07.2026 15:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Lorenzo Ferrari trova squadra. L’esterno di difesa classe 2006 aveva detto addio alla Lazio a fine maggio con un lungo post sui social per salutare dopo tredici anni passati nel settore giovanile biancoceleste.
Oggi, Ferrari è stato ufficializzato dal suo nuovo club. L’ex calciatore della Lazio ha infatti firmato un accordo biennale con il Barletta, club che militerà in Serie C nella prossima stagione.
Questo l’annuncio del club pugliese: “La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Lorenzo Ferrari. L’esterno di difesa classe 2006, reduce da ben 13 anni nel settore giovanile della Lazio, ha firmato fino al 2028”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.