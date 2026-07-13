Lazio, Capezzone: "La situazione è evidente. I tifosi devono fare due cose..."

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Il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare degli Stati Generali e della manifestazione che i tifosi della Lazio stanno portando avanti nei confronti della sociertà.

LA MOBILITAZIONE DEI TIFOSI - "Il comportamento dei media non va bene. Lo avevamo già detto agli Stati Generali. Ieri su alcuni giornali non si parlava dell'evento. Se c'è una mobilitazione grande perché non parlarne? Si può anche non essere d'accordo, allora si inserisce qualche commento, ma l'evento si racconta. La situazione della Lazio è molto evidente. Noi del Tempo abbiamo chiesto a Lotito di intervenire, non ha ritenuto di farlo. Ha mandato una lettera il direttore della comunicazione, gli abbiamo dedicato un paginone, peccato che non rispondesse a nessuna delle domande di fondo nostre, dei tifosi. Quando si ha una realtà che va in una direzione e la si ignora del tutto, come si pensa di potersi salvare?".

COSA DEVONO FARE I TIFOSI? - "I tifosi laziali stanno facendo due cose: tenere alta la tensione, far vedere che nessuno si distrae; non commettere falli di reazione. Due cose che sembrano contraddittorie, ma che possono convivere. La manifestazione a Ponte Milvio è stata bellissima e pochi giorni dopo da fuori hanno cercato il pelo nell'uovo sulle cose che non andavano. Bisogna esser super duri e super civili. I principi valgono più dei soldi. Trascinare le cose non funziona. Non vorrei che si entrasse in una visione al contrario in cui sotto la lente d'ingrandimento ci sono i tifosi. Sotto esame c'è la società, che ha il diritto di proprietà come i tifosi hanno il diritto a giudicare, e sotto esame c'è la credibilità dei media. C'è un terremoto in corso e qualcuno fa finta che vada tutto bene".