Mattei: “Lotito assente ingiustificato: Lazio ultimo dei suoi pensieri”

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Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Stefano Mattei. Questo il suo pensiero sul momento della Lazio: “Mentre, metaforicamente, la casa a Formello sta andando a fuoco, Lotito è ovunque anziché a Roma a smorzarlo. Assenza assolutamente ingiustificata del presidente Lotito alla conferenza di Gattuso. Dovrebbe essere il primo dei pompieri che cerca di rassicurare la gente, ma per lui la Lazio è l’ultimo dei pensieri. Continua a fare tutto tranne che a lavorare per la Lazio: va a Milano, poi a Reggio e dopo a vedere la finale dei Mondiali”.

“Gattuso? Non so se ha realmente capito il momento che sta vivendo la Lazio e se sa delle promesse non mantenute dal presidente e da Fabiani. Intanto qui a Roma, mentre la Lazio si sta allenando, fanno 37 gradi, percepiti 39: temperature che resteranno così per tutta la settimana, questo giusto per far capire in che condizioni si sta allenando la squadra”.

“La conferenza di Gattuso? Da una parte ha cercato di difendere la società, dall’altra ha chiaramente detto che la squadra è da decimo posto, come diciamo spesso, e che non ci sono soldi. Dice che vedremo una Lazio all’attacco, ma dietro non ci sono le rincorse di Gila. Fabiani alla conferenza non ha parlato perché probabilmente non c’era nulla da aggiungere, che non ci sono soldi lo aveva già detto Gattuso. La Lazio sta rovistando nei ‘cassonetti’, sta cercando ovunque in Europa parametri zero. L’unica entrata è quella di Pedraza, guarda caso arrivato a parametro zero”.