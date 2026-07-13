UFFICIALE - Roma, Dybala ha rinnovato: i dettagli e il comunicato

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Dopo mesi di trattative, la Roma e Dybala sono riusciti a trovare l'intesa per il rinnovo. L'argentino ha ufficialmente prolungato il contratto con i giallorossi per un altro anno, la scadenza è fissata a giugno 2027. L'ex Juve, si legge su Sky Sport, guadagnerà poco meno di 3 milioni di euro più bonus.

A darne l'annuncio è stato il club capitolino attraverso un comunicato: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!".

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