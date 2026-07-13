Calciomercato | Dall’Olanda confermano: “Doekhi vicino alla Lazio” - FOTO

CALCIOMERCATO LAZIO - Anche 433 Olanda conferma: Danilho Doekhi si avvicina alla Lazio. Riprendendo voetbalinternational.nl, la nota pagina dedica una grafica al difensore centrale ex Union Berlino e spiega: “La Lazio è vicina a un accordo con il 28enne svincolato Danilho Doekhi, che ha lasciato quest’estate l’Union Berlino”.

“Doekhi ha giocato in carriera con l’Excelsior e l’Ajax, quindi col Vitesse e infine è passato a parametro zero nel 2022 all’Union Berlino. Il robusto centrale ha giocato ogni minuti nelle ultime due stagioni della Bundesliga e ha diversi club dietro di lui”.

“C’è l’interesse di Leeds, Crystal Palace, Ipswich Town, Bologna e Udinese, ma la Lazio è attualmente avanti. Il club capitolino ha fatto una seria proposta a Doekhi e vuole farlo arrivare in fretta. Si prevede un trasferimento a stretto giro”.