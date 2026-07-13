Lazio, stipendi a ‘sorpresa’. Provstgaard: “In Italia i soldi non arrivano sempre puntuali...”
Paese che vai, usanze che trovi. In un podcast registrato con la trasmissione danese "Bold", Oliver Provstgaard ha raccontato alcune differenze tra la vita in Danimarca e quella in Italia. Quando il conduttore gli ha domandato se ricevesse puntuale ogni mese lo stipendio, il difensore della Lazio ha risposto perentoriamente: "No, arriva quando meno te lo aspetti. Un giorno ti svegli e lo trovi sul conto".
IL RACCONTO - Una replica che ha scatenato l'ilarità nello studio danese, abituato a un altro tipo di precisione dal punto di vista burocratico-amministrativo: "Qui - ha aggiunto - le regole sono molto diverse rispetto alla Danimarca. Non c’è una data precisa. O meglio, di solito arriva in una data specifica del mese, ma a volte ci vuole di più. Lo sai solo quando arriva. Può capitare che passino due mesi e poi arrivano due mesi insieme. Recentemente l’ho ricevuto dopo tre mesi o giù di lì. Qui funziona così, ci sono delle regole diverse rispetto al nostro Paese. Ma in fondo è divertente, un giorno ti svegli, trovi lo stipendio sul conto e sei felice".
Pubblicato il 12/07 alle 22.44