La Lazio era al livello del Napoli, poi cos'è successo? Il pensiero di Gattuso

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultima esperienza di Gennaro Gattuso in Italia da allenatore, esclusa la breve parentesi da ct dell'Italia, è stata sulla panchina Napoli. In quegli anni, il club partenopeo viaggiava su un livello simile a quello della Lazio. Poi, anno dopo anno, il gap è diventato incolmabile. Durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore della Lazio, Gattuso ha detto la sua sul tema:

"Se andiamo indietro di due-tre anni e vediamo il mercato fatto, la Lazio ha speso quasi 100 milioni. Sono discorsi che non mi piacciono troppo, bisogna vedere le entrate, i fatturati. Giocare in Champions è un po' come un jackpot negli ultimi anni. Non giocare le coppe ti "accappotti" gli anni dopo, la Champions soprattutto ti porta tanti introiti. Sarri fa la Champions tre anni fa, l'anno dopo non ci entri ed è un disastro. Questa è la mia opinione".