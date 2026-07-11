Lazio, Gattuso su Lotito: ecco che 'favore' ha chiesto al presidente

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Tanti i temi toccati dal nuovo allenatore della Lazio Rino Gattuso nella giornata in cui è stato presentato ufficialmente alla stampa.

Tra questi non poteva mancare il rapporto con il presidente Lotito: "Sono onesto con voi, io con Lotito ho un rapporto franco. Gli dico tutto, sono fatto così. Gli ho detto, devi farmi un favore: devi sistemare qualcosa sotto, poi sa come sono fatto, non guardo in faccia nessuno, voglio gente che lavora. Voglio vedere gente che “smucina”.

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