Calciomercato Lazio | Calvani sempre più verso il Milan: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Altro passaggio dalla Lazio al Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è in chiusura il trasferimento di Lorenzo Calvani al club rossonero. Farà lo stesso percorso di Gila, che ha lasciato ufficialmente Formello per trenta milioni di euro. Ora toccherà al terzino sinistro classe 2008 che sbarcherà a Milanello per giocare con il Milan futuro.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03