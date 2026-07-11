Lazio, continua il raduno a Formello: come sarà organizzato il ritiro

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RASSEGNA STAMPA - Prosegue il raduno della Lazio a Formello. Ieri la squadra si è sottoposta ai primi test fisici all'Isokinetic: assenti Noslin, alle prese con un lieve stato febbrile, Patric, gestito dopo il lungo stop, e Cataldi e Isaksen, entrambi reduci dall'operazione per la pubalgia. Il resto del gruppo ha svolto gli esami isocinetici (forza, potenza e resistenza muscolare), il test di Mognoni (soglia e resistenza anaerobica) e il M.A.T. per valutare condizione fisica e movimento.

Da lunedì scatterà il ritiro vero e proprio, con doppie sedute quotidiane al mattino e nel tardo pomeriggio per evitare il caldo. Dopo i primi giorni dedicati al lavoro atletico, Gattuso inizierà le esercitazioni tattiche, alternando 4-3-3 e 4-2-3-1. Parallelamente, il tecnico aspetta rinforzi dal mercato: dopo le partenze di Gila e Romagnoli, la difesa resta il reparto che necessita con più urgenza di nuovi innesti.