Lazio, continua il raduno a Formello: come sarà organizzato il ritiro

11.07.2026 09:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, continua il raduno a Formello: come sarà organizzato il ritiro
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RASSEGNA STAMPA - Prosegue il raduno della Lazio a Formello. Ieri la squadra si è sottoposta ai primi test fisici all'Isokinetic: assenti Noslin, alle prese con un lieve stato febbrile, Patric, gestito dopo il lungo stop, e Cataldi e Isaksen, entrambi reduci dall'operazione per la pubalgia. Il resto del gruppo ha svolto gli esami isocinetici (forza, potenza e resistenza muscolare), il test di Mognoni  (soglia e resistenza anaerobica) e il M.A.T. per valutare condizione fisica e movimento.

Da lunedì scatterà il ritiro vero e proprio, con doppie sedute quotidiane al mattino e nel tardo pomeriggio per evitare il caldo. Dopo i primi giorni dedicati al lavoro atletico, Gattuso inizierà le esercitazioni tattiche, alternando 4-3-3 e 4-2-3-1. Parallelamente, il tecnico aspetta rinforzi dal mercato: dopo le partenze di Gila e Romagnoli, la difesa resta il reparto che necessita con più urgenza di nuovi innesti.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.