NEWS | Ryanair, finestrino si rompe in volo: uomo rischia di esser risucchiato
10.07.2026 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tanta tantissima paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Memmingem. Durante il volo, infatti, un pezzo del motore si è staccato colpendo e frantumando un finestrino. L’impatto ha causato una forte decompressone all’interno dell’aero e un uomo di 61 anni, seduto accanto al finestrino danneggiato... <<< RYANAIR >>>
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