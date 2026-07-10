NEWS | Ryanair, finestrino si rompe in volo: uomo rischia di esser risucchiato

Tanta tantissima paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Memmingem. Durante il volo, infatti, un pezzo del motore si è staccato colpendo e frantumando un finestrino. L’impatto ha causato una forte decompressone all’interno dell’aero e un uomo di 61 anni, seduto accanto al finestrino danneggiato... <<< RYANAIR >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini