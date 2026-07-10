WOMEN | Inter, Le Bihan si presenta: "Sono impaziente di iniziare, un onore essere qui"

Clarisse Le Bihan ha lasciato la Lazio Women e scelto di proseguire all'Inter la sua carriera. La francese nella giornata di oggi ha firmato il contratto con il club nerazzurro e a caldo ha commentato così queste prime ore a Milano: "È un onore e un privilegio per me poter indossare questa maglia. Sono impaziente di poter iniziare la stagione, l’Inter è una società che ha vinto tanti titoli. Sono felice e orgogliosa di aver firmato per questa società".

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