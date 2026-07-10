Calciomercato Lazio | Sergi Dominguez, c'è ancora distanza: la situazione

CALCIOMERCATO - Mentre la Lazio si prepara al secondo giorno di visite mediche a Formello il ds Fabiani è in Croazia per provare a chiudere l’affare Sergi Dominguez.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la Dinamo partiva da una richiesta di 15 milioni e può scendere al massimo a 12-13 visto il 20% di rivendita al Barcellona.

La Lazio al momento è ferma a 10, forse con i bonus, teorizzando formule tra prestito e riscatto. Nel caso in cui i biancocelesti non riuscissero a chiudere per Dominguez la società chiederà il prestito di Comuzzo alla Fiorentina. Il difensore è un Under 23 e i costi per gli under azzurri non pesano sull’indicatore del costo del lavoro allargato.

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