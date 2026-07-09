Fabrizio Romano conferma: "Gila saluta la Lazio: ecco quando andrà al Milan"
09.07.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Mario Gila lascia la Lazio. Il centrale spagnolo ha salutato Formello, pronto a partire verso Milano per firmare con il Milan. Alla società biancoceleste andranno 30 milioni di euro, mentre il difensore percepirà 5 milioni per un contratto di cinque anni. Domani Gila farà le visite mediche con club rossonero, come confermato anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Di seguito il suo post.
️✅ Mario Gila will sign his contract at AC Milan after medical over the weekend as €30m deal is 100% confirmed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026
Real Madrid receive 50% of the profit from Lazio. pic.twitter.com/U0YmShLfqY
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.