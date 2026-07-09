Fabrizio Romano conferma: "Gila saluta la Lazio: ecco quando andrà al Milan"

09.07.2026 18:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fabrizio Romano conferma: "Gila saluta la Lazio: ecco quando andrà al Milan"

Mario Gila lascia la Lazio. Il centrale spagnolo ha salutato Formello, pronto a partire verso Milano per firmare con il Milan. Alla società biancoceleste andranno 30 milioni di euro, mentre il difensore percepirà 5 milioni per un contratto di cinque anni. Domani Gila farà le visite mediche con club rossonero, come confermato anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Di seguito il suo post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.