Lazio, Da Zaccagni a Rovella: le immagini del primo giorno di raduno - VD
09.07.2026 16:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Sorrisi, test e ritorni. A Formello è ufficialmente iniziata la nuova stagione della Lazio e la prima giornata di visite mediche ha visto impegnati tantissimi calciatori: da Rovella a Zaccagni passando per Dia, Marusic e Mandas.
La società, in un video pubblicato sui social, ha raccolto le migliori immagini della giornata seguite dalla didascalia: “Verso la pre-season”.
Verso la pre-season #AvantiLazio pic.twitter.com/Yr8Kn84IGm— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 9, 2026
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