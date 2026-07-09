Lazio, Da Zaccagni a Rovella: le immagini del primo giorno di raduno - VD

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Sorrisi, test e ritorni. A Formello è ufficialmente iniziata la nuova stagione della Lazio e la prima giornata di visite mediche ha visto impegnati tantissimi calciatori: da Rovella a Zaccagni passando per Dia, Marusic e Mandas.

La società, in un video pubblicato sui social, ha raccolto le migliori immagini della giornata seguite dalla didascalia: “Verso la pre-season”.

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