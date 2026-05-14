Lazio, Noslin pensa ai tifosi dopo la finale: “Fa male, ma grazie a chi c’è stato”
14.05.2026 21:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Dopo la finale persa contro l’Inter arrivano le prime reazioni social in casa Lazio. Tra i calciatori che hanno espresso la propria delusione anche Tijjani Noslin.
L’attaccante biancoceleste, rimasto in campo per tutta la gara e protagonista di una delle principali occasioni della Lazio, si è lasciato andare a un breve messaggio sul proprio profilo Instagram.
“Fa male chiuderla in questo modo, ma sono grato per il viaggio e con tutti coloro che sono stati con noi”. Di seguito il post di Noslin.