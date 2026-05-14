Caos derby, il Tar rinvia la decisione all'avvocatura di Stato: cosa succede ora?
14.05.2026 18:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Si attendeva una risposta definitiva sul derby della Capitale, ma non è arrivata. Il Tar del Lazio ha rinviato il caso all'avvocatura della Stato. L'obiettivo, secondo quanto viene riportato da gianlucadimarzio.com, sarebbe quello di invitare la Prefettura e la Lega di Serie A a trovare una soluzione che sia condivisa da entrambe le parti sulla data e l'orario del derby tra Lazio e Roma (e quindi anche sulle altre quattro partite coinvolte nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League). Si attendono novità in serata.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.