Lazio, Bucchioni sicuro: "Non erano sereni, avevano paura"
14.05.2026 17:00 di Simone Locusta
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© foto di Federico De Luca
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la sconfitta della Lazio contro l'Inter in finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.
"Rovella me lo sarei giocato dall'inizio. Non avrà i 90 minuti, magari poteva essere Patric più produttivo dopo. La squadra ha valori non alti, ti manca Cataldi. Come fai a concedere tutto questo all'Inter. Il gol nato da Tavares? Ha sbagliato lui, ma gli sono arrivati in due addosso con un'aggressività...Sono squadre con cui non devi sbagliare niente. Cancellieri è stato inguardabile, è entrato malissimo. Sulla Lazio ha inciso il ko di campionato, ti condiziona nella testa quella prestazione. Non sono entrati in campo sereni, li vedevi che avevano paura".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.