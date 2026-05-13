"Il mio futuro è in discussione": le parole di Sarri dopo l'Inter
13.05.2026 23:57 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il tecnico della Lazio Maurizio Sari ha parlato del suo futuro dopo la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter. Di seguito le sue parole: "Del mio futuro me ne importa zero stasera, è in discussione da entrambe le parti, il problema non è quello, mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per il pubblico. Noi abbiamo fatto un grande percorso, l'Inter è più forte di noi e con un po' di complicità nostra hanno vinto meritatamente".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.