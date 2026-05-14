Briga duro contro Lotito: "Lui è cresciuto, la Lazio no. Meritiamo ben altro"
14.05.2026 00:35 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Il noto cantautore di fede biancoceleste Mattia Briga si è sfogato sui social dopo la sconfitta della Lazio in finale contro l'Inter. Di seguito le sue parole.
"Ha preso una squadra con un’impresa di pulizie ed è diventato Senatore della Repubblica. Lui è cresciuto, la Lazio no. Meritiamo ben altro di chi ha ambizioni solo per sé stesso".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.