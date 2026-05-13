Lazio - Inter, le condizioni di Zaccagni dopo il cambio

13.05.2026 22:45 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio - Inter, le condizioni di Zaccagni dopo il cambio
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Finale concitato tra Lazio e Inter, dopo un intervento di Pedro su Dimarco è scoppiata la rissa in campo. Entrambe le panchine sono accorse per dividere i due e per sedare gli animi, anche Zaccagni si è alzato nonostante abbia fatto un po' fatica. Il capitano è stato sostituito al 72° ed è apparso zopicante mentre si avvicinava al campo, con la borsa del ghiaccio sul ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate in vista del derby. 

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