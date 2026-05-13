Lazio, la Nord saluta Pedro: “Grazie campione”

13.05.2026 23:02 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, la Nord saluta Pedro: “Grazie campione”
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“Grazie campione” con questo striscione esposto alla fine della gara i tifosi della Lazio salutano Pedro. Lo spagnolo, salvo clamorosi cambi di rotta, a fine stagione lascerà la Capitale ed è per questo che i supporter hanno voluto dargli il giusto tributo. 

Alla fine del match lo spagnolo è andato a raccogliere l’abbraccio e gli applausi della Nord visibilmente emozionato.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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