Roma - Lazio, la proposta della Lega 'non è percorribile': i dettagli
13.05.2026 20:55 di Simone Locusta
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Continuano i problemi in merito alla programmazione del derby della Capitale tra Roma e Lazio. La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio 'non è percorribile', apprende l'ANSA da fonti qualificate secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20.45.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.