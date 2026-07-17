Cannizzaro annuncia: "Con Lotito presenteremo la nuova era della Reggina"

Ora è ufficiale: lunedì 20 luglio, alle ore 19, il presidente della Lazio Claudio Lotito sarà a Reggio Calabria per la conferenza stampa di presentazione della Reggina, club che ha acquistato nei mesi scorsi. Ad annunciarlo è stato il sindaco della città Francesco Cannizzaro attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social. Di seguito le sue parole: "Vi invito tutti lunedì 20 alle ore 19 allo Stadio Granillo perché assieme a Claudio Lotito presenteremo la nuova era della Reggina. Adesso Reggio, adesso Reggina". In contemporanea, alle 18 la Lazio affronterà la Lazio Primavera in amichevole a Formello.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03