Guardiola si ferma: ecco perché non vuole tornare subito ad allenare

Fonte: ANSA

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© foto di Federico Serra

"Mentalmente non mi manca nulla. Non penso che tra due settimane o un mese dovrò ricominciare da capo. Sto semplicemente cercando di capire quale sarà un po' la mia vita". Lo ha detto l'allenatore catalano Pep Guardiola, in un'intervista all'azienda di trading di criptovalute Okx, escludendo quindi un suo ritorno a breve termine in panchina nonostante il suo nome fosse tra quelli che giravano per guidare l'Italia.

Tra i motivi che lo hanno spinto a fermarsi, lasciando il Manchester City, "prendermi un po' cura di me stesso, vedere molto di più i miei figli, mio padre che ha 95 anni ed è ancora qui, le mie sorelle, mio fratello". In futuro "vedremo se mi mancherà, e se qualcuno mi vuole tornerò, altrimenti continuerò così. Non sono più giovane, non ho 35 o 37 o 40-41 anni, ormai ne ho 56, quindi la prospettiva sarà un po' diversa".

Secondo Guardiola, "l'unica cosa che so fare è giocare a calcio o allenare. Quindi perché non provare a scoprire una vita, a essere felice, a essere completo come essere umano facendo anche altre cose, non solo legate al calcio?". Ora, "provo a godermi altre cose che non ho mai fatto e che farò, e vedremo cosa succede".