Sarri e il messaggio ai tifosi della Lazio: "Gli voglio bene al netto di tutto"

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Maurizio Sarri si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore dell'Atalanta. Ma non ha dimenticato, ovviamente, il suo passato alla Lazio, il cui ricordo è ancora molto vivo dopo l'addio dato a fine stagione. E infatti, nel parlare del suo futuro sulla panchina nerazzurra, ha mandato un messaggio a tutti i tifosi biancocelesti. Di seguito le sue parole: "Io ai tifosi della Lazio posso solo che volergli bene al netto di tutto quello che sia successo".