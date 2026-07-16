Quanto incassa la Lazio dalle percentuali di Muriqi e Tchaouna? I numeri
16.07.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Percentuali in uscita, percentuali in entrata. Se circa 15 milioni andranno dalla Lazio al Real Madrid per la cessione di Mario Gila al Milan, altri entreranno nelle casse del club per la cessione dei vecchi tesserati Muriqi e Tchaouna.
Cifre ben più basse, in ogni caso: come riporta il Corriere dello Sport saranno 2,6 milioni quelli che la Lazio incasserà dalla cessione di Muriqi, passato dal Maiorca al Fenerbahce, mentre per il passaggio di Tchaouna dal Burnley al Coventry i biancocelesti incasseranno circa 700mila euro.
Un totale di 3,3 milioni che insieme agli altri 15 milioni di Gila e ai circa 6 complessivi tra Provedel e Romagnoli rappresentano l’incasso estivo fin qui della Lazio.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.