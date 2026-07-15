Doekhi si presenta: il centrale della Lazio svela le sue caratteristiche
15.07.2026 20:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Caratteristiche in campo e non solo. Danilho Doekhi, nel corso della lunga intervista di presentazione da nuovo giocatore della Lazio, si racconta ai tifosi biancocelesti. Di seguito le sue parole.
“Sono un difensore che cerca di leggere il gioco, a cui piace difendere, affrontare gli attaccanti e impedire loro di segnare, aiutando la squadra a mantenere la porta inviolata. Ma mi piace anche essere pericoloso nell’area avversaria sui calci piazzati e segnare di testa”.
“Credo di avere diverse caratteristiche. Credo di essere sempre professionale: mangiare bene, dormire bene, riposare, rilassarmi a casa e recuperare nel modo giusto. E poi serve anche un po' di fortuna per evitare gli infortuni più seri”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.