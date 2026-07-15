Lazio | Doekhi, qual è la pronuncia corretta? L'olandese fa chiarezza - VD

Pronti e via, Doekhi si è già inserito nel mondo Lazio. L'ex Union Berlino è già a disposizione di Gattuso e non vede l'ora di farsi conoscere anche dalla tifoseria biancoceleste. Si è già presentato ai suoi nuovi tifosi nella prima intervista da nuovo calciatore della Lazio. Tra i vari temi affrontati, durante l'intervista il difensore olandese ha spiegato anche qual è la pronuncia corretta del suo nome. Di seguito il video.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.