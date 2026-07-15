Calciomercato Lazio | Artistico, la Cremonese fa sul serio: dettagli e formula

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Gabriele Artistico non sarà a Roma. Rientrato dall'ottimo prestito allo Spezia, l'attaccante si sta allenando con la Lazio di Gennaro Gattuso nel ritiro di Formello, ma a meno di ripensamente da parte del tecnico il futuro del centravanti dovrebbe essere lontano da Formello.

CREMONESE SU ARTISTICO - In Serie B sono tanti i club che si sono interessati, ma - secondo Tuttosport - la squadra che più di tutte sembrerebbe pronta a farsi avanti è la Cremonese. I grigiorossi, freschi dell'acquisto di Sernicola, sono pronti a piazzare il primo colpo anche in attacco per rinforzare il reparto offensivo di Marco Giampaolo. L'obiettivo è quello di tornare in Serie A e per farlo sono pronti ad avviare i contatti con la Lazio e puntare su Artistico.

FORMULA - Non è ancora chiara la formula con la quale potrebbero farsi avanti, ma tutto lascia pensare che si potrebbe chiudere un accordo in prestito con obbligo di riscatto condizionato, magari legato alla promozione nel massimo campionato della Cremonese. Nonostante la Lazio prediliga un trasferimento a titolo definitivo.