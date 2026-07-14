Ricavi Sponsor Serie A, la Lazio è nella top 5: la classifica

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Gli accordi di sponsorizzazione tecnica rappresentano una voce importante nei bilanci dei club di Serie A, anche se le cifre variano sensibilmente da una società all'altra. Rispetto a quanto si possa immaginare, la Lazio si trova nelle posizione di vertice.

Come riportato da Calcio e Finanza, il contratto più remunerativo del campionato è quello che lega la Juventus ad Adidas, con ricavi nettamente superiori rispetto alle altre big italiane. Negli ultimi anni, Inter e Milan hanno progressivamente ridotto il divario grazie ad accordi economicamente sempre più vantaggiosi.

La Roma, invece, non comunica ufficialmente il valore del proprio contratto con Adidas, che secondo le indiscrezioni si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro a stagione. Più contenuto l'accordo della Lazio con Mizuno, che garantisce al club biancoceleste circa 3,9 milioni di euro all'anno, il quale gli garantisce però il quinto posto tra tutti i club di Serie A.