Lazio, rivelato il numero di maglia di Doekhi: ecco quale sarà - VIDEO

La Lazio ha annunciato l'acquisto di Danilho Doekhi. Il centrale ex Union Berlino arriva nella Capitale per rinforzare la difesa di Gennaro Gattuso, rimasta orfana di Mario Gila (ceduto al Milan). Dopo l'annuncio ufficiale e le prime parole dell'olandese da nuovo giocatore della Lazio, il club biancoceleste ha anche rivelato il suo numero di maglia: Doekhi indosserà la maglia numero 5.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.