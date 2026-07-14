Lazio, senti Liverani: "Tifo per Gattuso! Lui non è il problema..."

RASSEGNA STAMPA - È iniziato il nuovo corso di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio. Il tecnico ha effettuato i primi due allenamenti nel ritiro di Formello, che quest'estate sarà diviso in due parti. Sull'ex ct della Nazionale italiana si è espresso Fabio Liverani, intervistato da Il Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole.

"Gattuso? Io e Rino abbiamo fatto tanti anni insieme e abbiamo un ottimo rapporto. Affronterà una situazione complicata. Nei momenti di difficoltà devi essere in grado di attaccarti a qualcosa. E il carattere di Rino può essere un appiglio a cui aggrapparsi. Ma non so se sia quello che serve in questo momento: lo conosco il pubblico della Lazio e in parte conosco la situazione. È chiaro che il problema non è Gattuso. Che invece si troverà a gestire una situazione molto difficile. Dovrà fare i conti con una difesa orfana della sua coppia centrale, con tanti giocatori che vogliono andare via. Con lo stadio vuoto: tutte situazioni che non puoi superare solo con il carattere".

"Le difficoltà ci sono: tecniche e ambientali. Ma un conto è lavorare sin dal primo giorno senza entusiasmo e un conto è provare a dare a tutto il gruppo degli stimoli. E poi sarebbe fondamentale iniziare a lavorare sin da subito con la squadra al completo. Servirebbero entrambe le cose. Sarri lo scorso anno sicuramente non partì con l'entusiasmo a mille per il blocco del mercato, ma tra mille difficoltà ebbe almeno la possibilità di lavorare sin dal primo giorno con la squadra che ha poi iniziato il campionato. Sapeva che aveva quelli a disposizione e ci ha lavorato. Oggi Gattuso non ha avuto lo stesso vantaggio. Oggi si è preso una bella gatta da pelare. Ma faccio il tifo per lui".