Calciomercato Lazio | Fabiani tratta per Dominguez: la situazione
14.07.2026 09:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Doekhi è sbarcato a Ciampino ieri pomeriggio. Dopo aver svolto le visite mediche in mattinata, l'olandese si unirà alla squadra di Gattuso in ritiro. Si tratta del secondo parametro zero (dopo Pedraza), ma i primi due colpi gratis alzano l'età media della rosa della Lazio, motivo per cui va ringiovanita.
Ieriìil ds Fabiani ha cercato di trovare la formula giusta e compatibile con le casse biancocelesti, per portare Sergi Dominguez a Formello.
Per il 21enne però, non bastano i 3,5 milioni di prestito oneroso e 8,5 per il diritto di riscatto fa sapere Il Messaggero. La Dinamo Zagabria vorrebbe più garanzie sul pagamento, su cui il Barcellona vanta il 20% oltre al diritto di pareggiare l'ultima offerta.