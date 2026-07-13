Lazio, primo giorno di lavoro a Formello: la carica di Ratkov - FOTO

La Lazio è tornata ad allenarsi, nella mattinata di oggi a Formello si è tenuta la prima delle due sessioni di lavoro diretta da Gattuso. I biancocelesti si sono ritrovati in campo, determinati e carichi per iniziare al meglio la nuova stagione. Ne è la prova l'ultima storia postata da Ratkov sui social.

Il serbo, poco prima di rimettere gli scarpini ai piedi per il secondo allenamento della giornata, ha pubblicato uno scatto che lo ritrae durante un'esercitazione insieme al capitano, Mattia Zaccagni. A corredo della foto il messaggio: "Back to business" e l'emoticon del braccio che indica la forza.

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