Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Contatti con Pau Lopez per la porta"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Altra indiscrezione dall'estero che riguarda la Lazio. Secondo quanto riportato dall'account spagnolo su X Extra Time Fútbol, la società biancoceleste avrebbe contattato gli agenti di Pau Lopez, ex portiere della Roma. È in uscita dal Real Betis, che ora aspetterebbe un'offerta ufficiale. Lo stesso Pau Lopez avrebbe rifiutato una proposta del Maiorca per tornare nella Capitale. Notizia da confermare, anche perché a Formello ci sono già Mandas, Motta e Renzetti, oltre a Furlanetto (che però si è operato al ginocchio). Le gerarchie, quindi, sembrano già ben definite: difficile pensare a un nuovo acquisto tra i pali.