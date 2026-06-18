Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra: "Occhi su un talento del Manchester City"

18.06.2026 17:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra: "Occhi su un talento del Manchester City"

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato ancora non è iniziato ufficialmente, ma ci si inizia a muovere già con le prime operazioni. Anche la Lazio, nonostante tutte le problematiche, si guarda intorno per rinforzare e ringiovanire la rosa biancoceleste.

La strada è tracciata, la Lazio punta solo (o quasi) profili giovani. Dopo Galassi del Real Madrid, la società biancoceleste ha messo gli occhi su un altro giovane talento di una big europea: si tratta di Charlie Gray, centrocampista classe 2006 di proprietà del Manchester City.

Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Pete O'Rourke, la Lazio è tra le squadre più interessate al suo profilo insieme agli olandesi del Feyenoord. Il suo contratto scade a fine giugno, può rivelarsi un'occasione per la Lazio che non avrà grandi margini di manovra per il mercato estivo.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.