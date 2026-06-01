Calciomercato Lazio | Dalla Germania: "Torna di moda un centrocampista?"
01.06.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Un nome potrebbe tornare di moda. In Germania sono sicuri: a gennaio la Lazio (oltre al Leeds in Inghilterra) si era interessata a Romano Schmid, centrocampista del Werder Brema. Come riportato dal portale tedesco 90min.de, in estate potrebbe cercare una nuova sistemazione altrove visto il contratto in scadenza nel 2027. Prima però disputerà i Mondiali con la maglia dell'Austria, solo dopo penserà al suo futuro. Quest'anno ha realizzato 4 gol e 8 assist in 35 partite giocate (3.083 minuti) tra Bundesliga e Coppa di Germania. Chissà che la sua prossima avventura non possa essere proprio in Italia, nella Capitale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.