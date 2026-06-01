Calciomercato Lazio | Provedel tra Inter, Bologna e non solo: il punto
RASSEGNA STAMPA - Destinato a partire. Con il contratto in scadenza e tanto mercato, Provedel potrebbe davvero lasciare la Lazio in estate. È uno di quei rinnovi 'impossibili', come per Gila e Romagnoli. Complice anche l'esplosione di Motta nei mesi scorsi, l'ex Spezia potrebbe salutare Formello e accasarsi altrove.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, il portiere è stato sondato dall'Inter che cerca un vice. In nerazzurro dovrebbe fare il secondo di Martinez, che sarà promosso a titolare dopo l'addio di Sommer. Ma Provedel vorrebbe continuare a fare il titolare, o almeno giocarsi il posto. Per questo prendono quota sia l'ipotesi Bologna (che potrebbe dare via Skorupski) che quella della Fiorentina (in caso di separazione con De Gea). La Lazio, invece, si allontana sempre di più sullo sfondo.