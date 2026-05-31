L'Union Brescia verso il riscatto di Crespi: quanto guadagna la Lazio
Soldi in arrivo, seppur minimi. La Lazio aspetta parte della cifra che l'Avellino guadagnerà dalla cessione di Valerio Crespi, passato a gennaio all'Union Brescia in prestito con diritto di riscatto. Ancora prima, l'estate scorsa, la società biancoceleste aveva venduto a titolo definitivo il classe 2004, mantenendo un'alta percentuale sulla futura rivendita. Per questo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, a Formello arriveranno circa 225mila euro dei 500mila che il club lombardo pagherà per acquistare il centravanti. Crespi si è guadagnato la conferma sul campo, realizzando 9 gol in 19 partite. E dopo aver battuto la Salernitana in semifinale dei playoff di Serie C, ora sogna la promozione in B. Anche la Lazio si prenderà la sua piccola parte di questa crescita.