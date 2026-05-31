L'Union Brescia verso il riscatto di Crespi: quanto guadagna la Lazio

31.05.2026 14:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
L'Union Brescia verso il riscatto di Crespi: quanto guadagna la Lazio

Soldi in arrivo, seppur minimi. La Lazio aspetta parte della cifra che l'Avellino guadagnerà dalla cessione di Valerio Crespi, passato a gennaio all'Union Brescia in prestito con diritto di riscatto. Ancora prima, l'estate scorsa, la società biancoceleste aveva venduto a titolo definitivo il classe 2004, mantenendo un'alta percentuale sulla futura rivendita. Per questo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, a Formello arriveranno circa 225mila euro dei 500mila che il club lombardo pagherà per acquistare il centravanti. Crespi si è guadagnato la conferma sul campo, realizzando 9 gol in 19 partite. E dopo aver battuto la Salernitana in semifinale dei playoff di Serie C, ora sogna la promozione in B. Anche la Lazio si prenderà la sua piccola parte di questa crescita.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.