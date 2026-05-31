Lazio, Delio Rossi su Di Canio: "Rifiutò un esercizio per i coni gialli e rossi"

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© foto di Federico De Luca

Nell'intervista concessa per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Delio Rossi ha aperto il cassetto dei ricordi della sua avventura alla Lazio. Parlando degli anni vissuti in biancoceleste, l'ex allenatore ha raccontato un aneddoto riguardante Paolo Di Canio, uno che la lazialità la incarna in pieno:

"Ricordo con piacere un episodio con Paolo Di Canio. Lui era sempre il primo quando facevamo gli esercizi in allenamento. Un giorno facemmo un esercizio con dei paletti, un circuito. Paolo si avvicina e mi dice: 'Mister, io questo esercizio non lo faccio'. Ho risposto: 'Ma che sei matto? Dietro c’è tutta la fila, perché non vuoi farlo?'. Mi ha risposto così: 'Se lei non cambia i colori degli ostacoli, io non lo faccio'. Avevo messo, involontariamente, i coni gialli e rossi in sequenza e per questo non voleva cominciare. Vuol dire essere laziali fino al midollo".