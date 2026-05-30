Lazio, si prepara il ritiro di Formello: il club interviene sui campi
RASSEGNA STAMPA - Ritiro a Formello confermato (da luglio). Per il secondo anno di fila la Lazio preparerà la prossima stagione a casa sua. Dopo di che si partirà con le amichevoli (in Italia e all'estero) e con le prime gare ufficiali (l'esordio ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova). A guidare il gruppo ci sarà Gattuso, che prenderà il posto di Sarri.
Il nuovo allenatore biancoceleste dovrebbe avere meno problemi a lavorare nel centro sportivo rispetto all'anno scorso. Il motivo è legato ai campi di Formello, tema centrale dell'estate passata: come riportato da Il Messaggero, infatti, la Lazio si sarebbe già rivolta a nuovi esperti per la prossima rizollatura. Questo dovrebbe permettere alla squadra di allenarsi senza intoppi.