Lazio, si parte ancora dalla Women’s Cup: le date ufficiali
29.05.2026 20:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Sarà ancora la Serie A Women’s Cup ad aprire la stagione del calcio femminile nella prossima annata. Protagonista ancora una volta la Lazio Women, arrivata in semifinale nella scorsa stagione. In attesa di scoprire gli accoppiamenti, intanto, la FIGC ha reso note le date degli appuntamenti: si partirà insieme al calcio maschile nel weekend tra 22 e 23 agosto con la prima giornata fino ad arrivare alla finale tra 19 e 20 ottobre. Di seguito tutte le date.
1° Giornata Fase a gironi sabato/domenica 22-23/08/2026
2° Giornata Fase a gironi sabato/domenica 29-30/08/2026
3° Giornata Fase a gironi sabato/domenica 05-06/09/2026
Semifinali sabato/domenica 12-13/09/2026
Finale sabato/domenica 19-20/09/2026
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.