Lazio, Artistico sulla via di Formello: l'attaccante saluta lo Spezia - FOTO
29.05.2026 16:15 di Christian Gugliotta
La parentesi di Gabriele Artistico allo Spezia è giunta al termine. Nonostante una stagione da 14 gol tra Serie B e Coppa Italia, l'attaccante non verrà riscattato dal club ligure ed è pronto a fare ritorno alla Lazio, che lo aveva ceduto in prestito la scorsa estate.
Attraverso un post Instagram, il classe 2002 ha voluto ringraziare lo Spezia per l'annata vissuta. Questa la descrizione: "Grazie Spezia per avermi fatto sentire sempre uno di voi. Questi colori, questa maglia e questa città rimarrà sempre una parte di me. Sei e resterai per sempre Casa. TIBU".
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.