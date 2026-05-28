Lazio, ecco il nuovo acquisto: Pedraza è arrivato a Formello - FOTO
28.05.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Primo acquisto confermato. Alfonso Pedraza sarà un nuovo giocatore della Lazio. Manca solo l'ufficialità: da mesi la società biancoceleste ha l'accordo con il terzino per trasferirsi a parametro zero dal Villarreal. Terminata la stagione si è spostato subito a Roma, come ha mostrato lui stesso sul suo profilo Instagram. E come riportato da Radio Laziale, lo spagnolo è anche passato in visita al centro sportivo di Formello, dove a luglio inizierà a tutti gli effetti la sua esperienza in Italia.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.