Lazio, Gattuso mette in chiaro le cose a Lotito: "Non ho paura!"

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RASSEGNA STAMPA - Perché Gennaro Gattuso ha accettato la Lazio? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo nell'ambiente biancoceleste, conoscendo la situazione in cui si trova la società. Una risposta sembrerebbe esser arrivata direttamente dall'ex commissario tecnico della Nazionale italiana nella call avuta l'altro ieri con Claudio Lotito.

Come si legge tra le pagine del Messaggero, infatti, Gattuso si sarebbe rivolto al patron della Lazio dicendo: "Sono carico. So tutte le difficoltà che incontrerò ma non ho paura di niente e nessuno". Parole che hanno fatto breccia nel cuore e nella testa di Lotito e del direttore sportivo Fabiani che, stando al quotidiano, si trovava al suo fianco dopo averlo raggiunta nella nuova casa a Forte dei Marmi. Gattuso rappresenta il prototipo di allenatore che secondo la società serviva alla Lazio.

UN ALLENATORE GUERRIERO - In un contesto come quello che sta vivendo la squadra, tra la stagione complicata e l'addio di Sarri, in panchina serviva un guerriero pronto a spingerli a dare tutto. Un leader emotivo e carismatico, prima che tecnico e tattico. Sarà lui a indossare l'elmetto per primo, a dare l'esempio alla sua squadra su come affrontare e superare tutte le avversità.