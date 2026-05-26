Lazio, il 26 maggio segna sempre Lulic: in gol contro il Napoli Legends
26.05.2026 23:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il 26 maggio sarà sempre il giorno di Senad Lulic. A distanza di 13 anni dal gol nella finale di Coppa Italia vinta dalla Lazio contro la Roma, il bosniaco è tornato a segnare. L'ha fatto nella 'Notte dei Leoni' al Maradona, vestendo la maglia del World Legends & Friends. È stato proprio lui a sbloccare la gara contro il Napoli Legends, servito da Pellissier. Il risultato finale è stato di 8-7 per i padroni di casa.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.