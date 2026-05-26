Vocalelli: "Lazio squadra da metà classifica, la scelta di Gattuso è in linea"
26.05.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha commentato la scelta della Lazio di puntare su Gennaro Gattuso in panchina dopo l'addio di Sarri, promesso sposo dell'Atalanta, e sulla gestione della società biancoceleste. Di seguito il suo pensiero a riguardo: “La scelta di Gattuso è in linea con la realtà della Lazio. Oggi è una squadra da metà classifica, lo standing è quello di squadre come Udinese e Sassuolo…“.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.