Vocalelli: "Lazio squadra da metà classifica, la scelta di Gattuso è in linea"

26.05.2026 18:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Vocalelli: "Lazio squadra da metà classifica, la scelta di Gattuso è in linea"
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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha commentato la scelta della Lazio di puntare su Gennaro Gattuso in panchina dopo l'addio di Sarri, promesso sposo dell'Atalanta, e sulla gestione della società biancoceleste. Di seguito il suo pensiero a riguardo: “La scelta di Gattuso è in linea con la realtà della Lazio. Oggi è una squadra da metà classifica, lo standing è quello di squadre come Udinese e Sassuolo…“.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.