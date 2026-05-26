Milan, Iraola in pole per il post Allegri. In lista anche Xavi, Thiago Motta e...
26.05.2026 11:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Rivoluzione Milan. Cardinale sceglie il nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri. Il nome davanti a tutti è quello di Andoni Iraola, che lascerà il Bournemouth come già annunciato da settimane. Ma non solo: in lista ci sono anche Xavi, Glasner e Pochettino, come riportato da La Gazzetta dello Sport. A questi, l'edizione odierna de Il Corriere della Sera ha aggiunto anche Italiano e Thiago Motta, tenuto in considerazione anche dalla Lazio per il post Sarri. Lotito però alla fine ha scelto di puntare su Gattuso.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.