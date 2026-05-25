Lazio, tutti gli uomini di Gattuso: ecco chi può far parte del suo staff

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Con l’addio di Maurizio Sarri sono destinati a lasciare la Lazio anche i componenti dello staff dell’ormai ex tecnico della Lazio. Lasceranno Formello infatti Marco Ianni, Mattia Pasqui, Massimo Nenci, Davide Ranzato e Davide Losi, tutti arrivati in biancoceleste. Al loro posto, con Gattuso, arriveranno sicuramente altri uomini, tra cui potrebbero esserci alcuni collaboratori storici di Ringhio.

Il vice sarà un suo fedelissimo, Luigi Riccio, che con Gattuso si è prima incontrato da calciatore nel Perugia di Gaucci e poi ha condiviso l’esperienza ai Glasgow Rangers nel 1997. Da allora le carriere si sono divise, per poi ricongiungersi quando il campione del Mondo ha iniziato la sua seconda vita da allenatore. Insieme su ogni panchina, dal Sion alla Nazionale, con Luigi Riccio sempre al fianco di Gattuso e non solo dentro il campo. I due sono infatti legatissimi anche fuori dal campo, a tal punto che Gattuso che ha fatto da padrino al figlio di Riccio, Lorenzo, e Riccio che ha fatto da padrino a Gabriela, figlia di Gattuso.

Oltre a Riccio potrebbero sbarcare anche Bruno Giovanni Dominici come responsabile dei preparatori atletici: era al Milan quando Gattuso ancora giocava, i due hanno lavorato insieme nell’esperienza del tecnico sulla panchina della Primavera rossonera e da lì non si sono più separati. A curare la parte atletica potrebbe arrivare anche Dino Tenderini, a sua volta conosciuto in rossonero, mentre dal Napoli in poi Roberto Perrone è sempre stato con il nuovo allenatore della Lazio nella veste di preparatore dei portieri. Infine, dai tempi del Milan lavora con Gattuso come match analyst anche Marco Sangermani, che a sua volta potrebbe seguire il tecnico a Formello.